Incidente stradale, un'ambulanza si ribalta davanti al centro commerciale

Incidente in prossimità del centro commerciale Metropoli, in via Carlo Amoretti, nel primo pomeriggio del 2 giugno. Intorno all'una e venti un'auto si è scontrata con un'ambulanza privata, che - a quanto sembra - in quel momento sarebbe stata impegnata nel trasporto di sangue.

L'ambulanza si è ribaltata a causa dell'impatto. Fortunatamente nessuno è rimasto gravemente ferito. I sanitari del 118 sono intervenuti sul posto con un'ambulanza ed un'automedica. Allertati anche i vigili del fuoco per aiutare ad estrarre il conducente dell'ambulanza ribaltata, un uomo di 56 anni che però ha rifiutato il trasporto in ospedale.

La conducente dell'auto, una 29enne, avvertiva invece forte dolore al collo e presentava varie escoriazioni: è stata portata in codice verde al vicino ospedale Sacco.

La dinamica esatta dell'incidente è al vaglio della polizia locale di Milano, presente in via Amoretti.