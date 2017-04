Incidente in viale Bezzi, schianto tra una macchina e un’ambulanza: grave una donna

Grave incidente lunedì mattina in viale Bezzi, zona Gambara, a Milano.

Verso le 11.30, per cause ancora in corso di accertamento, un’auto si è schiantata contro un’ambulanza, con una paziente a bordo, all’incrocio con via dei Gracchi.

Secondo le primissime informazioni fornite dai soccorritori del 118 intervenuti, la donna alla guida della macchina - una settantaquattrenne - avrebbe avuto un malore e avrebbe così perso il controllo dell’auto schiantandosi contro il mezzo di soccorso, che viaggiava in emergenza con sirene e lampeggianti accesi.

Ad avere la peggio nell’incidente è stata proprio la conducente della vettura, trasportata in codice rosso all’ospedale San Luca. Le sue condizioni sono gravi, più per il malore che per i trami riportati nello schianto.