Angela, la 18enne di Milano morta in un incidente durante le vacanze a Genova

Angela Guastamacchia, 18 anni, è morta poco dopo l'incidente. Lo scontro tra lo scooter dove viaggiava come passeggera e un secondo motociclo le è stato fatale. Inutili dunque anche i tentativi di soccorrere la giovane milanese da parte del personale sanitario, il suo cuore non ha ripreso più a battere dopo essere stata scaraventata sull'asfalto.

Il drammatico incidente è avvenuto alle 23.30 di domenica in via Donato Somma, quartiere Nervi a Genova, dove la ragazza si trovava in vacanza. Angela, residente a Milano, era in Liguria insieme ad altri parenti. Alla guida dello scooter c'era un amico 21enne le cui condizioni, stando a quanto segnalato a MilanoToday dalla Polizia Municipale di Genova che ha fatto i rilievi per capire la dinamica, sono gravi - trauma cranico - ma non in pericolo di vita. È ricoverato all'ospedale San Martino, lo stesso dov'era stata portata Angela.

Grave incidente a Genova: muore 18enne di Milano

Dai primi rilievi, spiegano, pare che il motociclo dei giovani andasse in direzione Levante, verso Bogliasco. Percorrevano il tratto in salita quando per cause ancora da accertare si sono scontrati con una moto che arrivava nella direzione opposta, anche essa con conducente e passeggero. I due non sono in gravi condizioni.

I rilievi per ricostruire dinamica e cause dell'incidente in cui è morta la 18enne milanese sono stati effettuati dagli agenti dell'infortunistica della Locale, coordinati dalla dirigente Federica De Lorenzi. Resta da chiarire perché i due mezzi si siano scontrati tra loro. Dello schianto è stato informato anche il pm di turno, che pare abbia già aperto un fascicolo per 'omicidio stradale'.