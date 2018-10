Ha un malore alla guida e si schianta: anziano portato via in codice rosso

Un uomo di 86 anni è andato a sbattare con la propria auto contro a un box dopo essersi sentito male per un malore. L'episodio è accaduto verso le 13 del 23 ottobre in via Eugenio Principe, zona Ghisolfa. Sul posto sono accorse un'ambulanza e un'automedica del 118. L'anziano è stato poi trasportato all'ospedale Niguarda di Milano in codice rosso.

Come riferito dal personale dell'Azienda Regionale Emergenza Urgenza, al momento dell'arrivo dei soccorsi, l'86enne era in arresto cardiaco. Al momento l'uomo si trova ricoverato al Niguarda, dove gli è stata attribuita una prognosi riservata. Allertati dell'incidente sia i carabinieri che i vigili del fuoco.