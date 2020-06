Incidente ad Arconate, schianto tra un'auto e una moto sulla provinciale: grave un ragazzo

Un ragazzo di 23 anni ricoverato in gravi condizioni in ospedale, un'auto e una moto devastate dall'impatto. È il bilancio di un incidente avvenuto nel pomeriggio di lunedì 29 giugno sulla Strada Provinciale 34 ad Arconate, hinterland Nord-ovest di Milano.

Tutte è accaduto intorno alle 18 nei pressi dell'incrocio di corso America, come riportato dall'azienda regionale di emergenza urgenza. Secondo una prima ricostruzione sembra che un'automobile, una Ford Fiesta, sia entrata in collisione con una moto guidata da un giovane di 23 anni.

Le condizioni del giovane, sbalzato dalla sella, sono subito apparse gravi, tanto che la centrale operativa del 118 aveva inviato sul posto un'ambulanza e un'automedica in codice rosso. Successivamente è intervenuto anche l'elisoccorso che ha trasportato il 23enne all'ospedale di Circolo di Varese in codice rosso, secondo quanto trapelato pare abbia riportato una grave ferita alla gamba. Per i rilievi che determineranno l'esatta dinamica del sinistro sono intervenuti gli agenti della polizia locale di Arconate.