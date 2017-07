Incidente ad Arcore, auto si schianta contro un palo: feriti ragazza e ragazzo di venti anni

Grave incidente nella notte tra venerdì e sabato ad Arcore, in Brianza.

Poco dopo l’una e trenta, per cause ancora in corso di accertamento, una Peugeot 206 con a bordo una ragazza e un ragazzo di venti anni si è schiantata contro un palo. Teatro del tragico incidente è stato il rettilineo di viale San Martino, proprio all’altezza del centro sportivo comunale.

Nell’impatto, violentissimo, la Peugeot 206 si è accartocciata su se stessa e per liberare i due ventenni dalle lamiere sono dovuti intervenire i vigili del fuoco. I pompieri hanno poi affidato i ragazzi alle cure dei soccorritori del 118, giunti sul posto con due ambulanze e un’auto medica.

Le vittime hanno riportato traumi e contusioni serie e sono stati trasportati negli ospedali di Vimercate e al San Gerardo di Monza: le loro condizioni sono gravi, ma non dovrebbero essere in pericolo di vita.

In viale San Martino sono arrivati anche i carabinieri della compagnia di Monza, a cui sono stati affidati i rilievi. Sembrerebbe, da una prima ricostruzione, che il ragazzo alla guida dell’auto abbia fatto tutto da solo e che nell’incidente non sia stata coinvolta nessun’altra vettura.