Incidente ad Arese: schianto tra un'auto e uno scooter, motociclista in gravi condizioni

Un ragazzo di 25 anni è rimasto gravemente ferito dopo un incidente stradale in via Senato ad Arese, Milano.

Il giovane, che viaggiava a bordo di uno scooter, si è scontrato con un'auto. Lo schianto attorno alle otto di lunedì.

Sul posto dalla centrale operativa del 118 hanno inviato un'ambulanza in codice rosso, allertato anche l'elisoccorso. Il ragazzo è in condizioni serie ma non sarebbe in pericolo di vita.

La polizia locale ha gestito il traffico durante i soccorsi e poi ha fatto i rilievi per capire la dinamica dell'episodio.