Auto guidata da un 81enne travolge un ciclista e si ribalta fuori strada: un morto e due feriti

Incidente mortale domenica mattina ad Arosio, nel Comasco. Un ciclista di settantanove anni - Mario Monti, di Seregno - è morto dopo essere stato investito da una Citroen sulla provinciale. A bordo della macchina c'erano un 81enne di Milano, che era alla guida, e sua sorella di tre anni più grande. L'investimento è avvenuto intorno alle 10.40 in via Valassina: dopo aver travolto il 79enne la vettura si è ribaltata in un fosso a bordo strada, mentre la bicicletta è stata scagliata via a metri di distanza.

Sul posto sono intervenuti i soccorsi dell'Azienda Regionale Emergenza e Urgenza con ambulanze e un elicottero. Il ciclista è stato trasferito in volo all'ospedale San Gerardo di Monza in arresto cardiocircolatorio: proprio lì, poco dopo, è stato dichiarato il decesso.

Sul posto anche i vigili del fuoco che sono intervenuti per aiutare i soccorritori a liberare i due anziani rimasti intrappolati nell'abitacolo. Fratello e sorella sono stati portati nell'ospedale di Erba, dove si trovano ricoverati in condizioni serie ma non in pericolo di vita.

I rilievi sono stati effettuati dai carabinieri, che sono ora al lavoro per ricostruire con precisione la dinamica e le cause del tragico incidente. L'81enne al voltante sarà accusato di omicidio stradale.

Foto - La bici della vittima