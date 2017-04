Sorpassa con il suv, poi investe e uccide un camionista milanese: arrestato ex assessore

È stato arrestato con l’accusa di omicidio stradale Ettore Racchelli, ex assessore al Turismo di regione Piemonte, ritenuto dagli investigatori responsabile della morte di Bruno Vallini, camionista di cinquantadue anni di Cinisello Balsamo, e del ferimento di altre tre persone.

Mercoledì pomeriggio, stando a quanto finora ricostruito dalla polizia stradale, il politico avrebbe causato il drammatico incidente sulla statale 34, tra Gravellona e Fondotoce, - nel Verbano - costato la vita proprio al trasportatore milanese, padre di tre figli.

Con il suo suv Range Rover l’ex esponente di Forza Italia avrebbe superato in un punto in cui è vietato - con una velocità oltre il limite consentito - e per evitare l’impatto con una Peugeot che proveniva dal senso opposto avrebbe sterzando centrando in pieno Vallini e un suo collega, entrambi dipendenti di una ditta di trasporti di Pero. Dopo lo schianto, che ha coinvolto anche l’altra auto, Racchelli è finito fuori strada in un campo accanto alla statale, ferendosi in maniera seria.

Per il camionista milanese, invece, non c’era stato nulla da fare e i soccorritori non avevano potuto far altro che constatare il suo decesso.

L’ex assessore regionale, che ora si trova in ospedale con quaranta punti di sutura al volto, è al momento piantonato e in stato di fermo con l’accusa di omicidio stradale.

In ospedale sono finiti anche l’altro camionista investito, non dovrebbe comunque essere in pericolo di vita, e i due passeggeri della Peugeot.