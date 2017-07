Si schianta dopo un inseguimento: arrestato tassista dei pusher

Era il “tassista” degli spacciatori. Un ruolo, questo, che non è sfuggito ai carabinieri, che lo hanno tenuto d’occhio e fermato.

Un trentacinquenne di Mozzate è stato arrestato nella notte tra venerdì e sabato proprio mentre faceva il suo “mestiere”. Al volante della sua Renault Clio, si è presentato in via Cellini a Solaro, dove - mentre i militari lo pedinavano - ha caricato in auto due spacciatori appena usciti dal celebre “Parco dello spaccio”.

Dopo pochi metri di strada, una gazzella dei carabinieri ha cercato di fermare l’auto del “tassista”, che - al posto di rallentare - ha premuto il piede sull’acceleratore. Dopo un breve inseguimento, ormai tallonata dai carabinieri, la Clio ha finito la sua corsa contro una palizzata in via Marco Polo.

A quel punto, i due spacciatori sono riusciti a dileguarsi mentre il trentacinquenne è stato raggiunto dai carabinieri che lo hanno arrestato per resistenza a pubblico ufficiale e portato nel carcere di Monza. G gli spacciatori delle Groane, per ora, non hanno più il servizio taxi.