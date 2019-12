Incidente in via Donizetti ad Assago, cade dalla moto: gravissimo ragazzo di 21 anni

È stato trasportato in codice rosso al pronto soccorso dell'ospedale di Rozzano il motociclista 21enne che è rovinato a terra in via Gaetano Donizetti ad Assago nel pomeriggio di domenica 8 dicembre.

Tutto è accaduto tre minuti prima delle 16.30, come riportato dall'azienda regionale di emergenza urgenza. Per il momento non è ancora chiara l'esatta dinamica dell'incidente, sul caso stanno indagando i carabinieri della compagnia di Corsico, sul posto per i rilievi.

Le condizioni del 21enne sono subito apparse disperate, tanto che la centrale operativa del 118 aveva inviato sul posto un'ambulanza e un'automedica in codice rosso. Il giovane, in arresto cardiocircolatorio, è stato rianimato e intubato sul posto dai soccorritori e poi è stato trasportato a sirene spiegate all'Humanitas. Le sue condizioni sarebbero disperate.