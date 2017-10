Incidente stradale in via Parri: ferito uomo in bici, automobilista fugge dopo lo schianto

Incidente stradale in via Ferruccio Parri (periferia sud-ovest) nel primo pomeriggio di lunedì 23 ottobre. Lo scontro si è verificato dopo l'una e mezza e ha coinvolto un'automobile ed un ciclista. Entrambi viaggiavano in direzione periferia e si sono scontrati - per cause ancora da chiarire - nei pressi di un'area di servizio.

L'uomo in bicicletta, un 67enne, è stato soccorso dai sanitari del 118, arrivati sul posto con due ambulanze, che lo hanno trasportato all'ospedale San Carlo con un trauma cranico ed alcune ferite. Non è in pericolo di vita.

Non si sa niente invece dell'investitore, che ha abbandonato sul posto la sua vettura ed è fuggito a piedi. La polizia locale, intervenuta anche per i rilievi dell'incidente, lo sta cercando.