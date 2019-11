Milano, incidente in via Antonini: carambola tra tre auto, grave un bambino. Video

Il bambino di 9 anni era incosciente ed è stato intubato sul posto e portato d'urgenza al Policlinico di Milano. Suo padre, un uomo di 60 anni, è andato in ospedale in codice giallo. È proprio il bimbo il ferito più grave del terribile incidente stradale avvenuto dopo le 23.30 di venerdì in via Giacomo Antonini, in zona Morivione a Milano.

Il bilancio del grave incidente in via Antonini

Nello schianto sono rimaste coinvolte tre auto. Un Mercedes classe S, un'auto blindata che viaggiava con un lampeggiante blu a ventosa attaccato al parabrezza e sul quale c'erano l'uomo e suo figlio. Un altro Mercedes sul quale viaggiavano altre tre persone, nessuna delle quali in gravi condizioni. E infine un'auto marca Honda, parcheggiata a bordo strada e nella quale non c'era nessuno (la notizia).