Incidente in via Porpora, Suv passa col rosso e si schianta contro un bus Atm: mezzi distrutti

Incidente domenica pomeriggio tra via Nicola Porpora e via Lulli a Milano. Alle 14.30, un Suv Volkswagen Touareg si è schiantato contro un autobus Atm, in servizio sulla linea 55, proprio all'incrocio.

Stando a quanto finora accertato, la donna alla guida della macchina avrebbe "bruciato" un semaforo rosso - non è ancora chiaro perché - e avrebbe finito la propria corsa contro la porta centrale del pullman. Nonostante la violenza dell'impatto - auto praticamente distrutta e bus pesantemente danneggiato - non si sono registrati feriti, tanto che non è stato neanche richiesto l'intervento di un'ambulanza del 118.

La conducente, secondo quanto appreso, è stata multata per essere passata con il semaforo rosso e le sono stati tolti alcuni punti dalla patente. Lei stessa ha ammesso le sue colpe nell'incidente.