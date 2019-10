Incidente in via Vittorini a Milano, auto investe due persone: donna finisce sotto un bus Atm

Incidente venerdì mattina in via Vittorini a Milano, proprio di fronte all'ospedale Monzino. Nello schianto, avvenuto alle 6.45, sono rimasti coinvolti un'auto, un bus Atm della linea 45 e due persone che stavano attraversando la strada.

Secondo i primissimi accertamenti, ad avere la peggio sarebbe stata una 41enne che sembra fosse sulle strisce pedonali e che, dopo essere stata investita dalla macchina, sarebbe poi finita sotto il pullman, il cui conducente ha frenato di colpo. La donna, soccorsa dai sanitari del 118 e dai vigili del fuoco che l'hanno liberata dal mezzo pesante, è stata trasportata in codice giallo al San Raffaele: ha riportato un trauma cranico e un trauma al volto, le sue condizioni sono delicate.

In ospedale, tutti in verde a San Donato, sono finiti anche il conducente del bus, uno dei passeggeri - che è caduto a causa della frenata brusca - e il secondo pedone.

In via Vittorini hanno operato a lungo gli agenti della polizia locale di Milano, che hanno effettuato tutti i rilievi per ricostruire la dinamica dell'incidente. Pesanti le ripercussioni al traffico in tutta la zona di Ponte Lambro. Anche Atm ha dovuto deviare il percorso delle linee 45 e 66.