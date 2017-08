Auto carabinieri con lampeggiante si schianta contro Jaguar

Incidente stradale in corso Sempione, a Milano, nella mattinata di giovedì 3 agosto.

Secondo quanto è stato riferito a MilanoToday, protagonista una vettura dei carabinieri che, intorno alle dieci e un quarto, si è scontrata con una Jaguar all'incrocio con via Emanuele Filiberto e via Ezio Biondi. L'auto dei carabinieri proveniva dall'Arco della Pace in direzione piazza Firenze. Al semaforo rosso ha acceso il lampeggiante e la sirena per qualche motivo di servizio ma - per cause ancora da chiarire, al vaglio della polizia locale di Milano - ha centrato la Jaguar, che proveniva da sinistra col verde non accortasi dello sopraggiungere dei militari.

La "gazzella" ha fatto testa coda dopo l'impatto e ha fermato la sua corsa al di là dell'incrocio, contro alcune auto parcheggiate in strada.

Sul posto un'ambulanza del 118. Uno dei carabinieri ha accusato un malore ed è stato portato in codice giallo al pronto soccorso del Fatebenefratelli.