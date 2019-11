Milano, pattuglia della finanza incagliata sui binari del tram in centro: circolazione in tilt

Una pattuglia della finanza "incagliata" sui binari del tram. È successo in via Legnano a Milano (zona Lanza) nella mattinata di martedì 12 novembre e l'incidente ha letteralmente mandato in tilt la circolazione di tre linee tranviarie (2,4,12 e 14) con ritardi fino a 20 minuti.

Tutto è accaduto intorno alle 8.30, come precisato dalla polizia locale di Milano, interpellata da MilanoToday. Non è ancora chiaro perché la pattuglia delle fiamme gialle sia finita sui binari del tram, secondo quanto trapelato dal comando di Piazza Beccaria sembra che non fosse in corso nessun inseguimento e l'incidente pare sia dovuto a un errore di valutazione del conducente. La situazione si è risolta intorno alle 10.30 quando il mezzo è stato rimosso.

🚦Un’auto in sosta irregolare a Lanza ci costringe a deviare le vetture delle linee:

- #tram2, #tram12 e #tram14: deviano, in entrambe le direzioni, tra via Cusani e piazzale Baiamonti

- #tram4 > Cairoli: fa capolinea in piazzale Baiamonti.

Bus tra Monumentale e Cairoli. — ATM (@atm_informa) 12 novembre 2019

✅ #tram2, #tram4, #tram12 e #tram14: i binari sono stati liberati e le vetture delle linee riprendono il percorso regolare. Considerate rallentamenti. — ATM (@atm_informa) 12 novembre 2019

Il precedente: la volante della polizia incastrata tra i tram

Non è la prima volta che un mezzo delle forze dell'ordine resta coinvolto in un incidente con i tram di Milano. Il 3 maggio 2016 una volante della polizia rimase incastrata tra due tram in Piazza della Scala a Milano.