Incendio sulla superstrada Milano-Meda, auto distrutta dalle fiamme: code verso Milano

Un'automobile è stata distrutta dalle fiamme nella mattinata di lunedì 13 marzo sulla superstrada Milano-Meda all'altezza dell'uscita di Binzago (direzione Milano). L'incendio è divampato intorno alle 7.30 ed è stato domato dai vigili del fuoco del comando provinciale di Milano.

Fortunatamente non ci sono stati né feriti né intossicati, secondo quanto riportato l'azienda regionale di emergenza urgenza. Il conducente dell'auto si è messo in salvo appena ha notato il fumo.

Non è ancora chiara la causa del rogo, non è escluso che sia divampato in seguito a un cortocircuito dell'impianto elettrico. La superstrada è stata chiusa al traffico per alcuni minuti.