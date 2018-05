Milano: ragazzo 19enne guida col foglio rosa, sbanda ed entra nel supermercato con l'auto

Ha perso il controllo dell'auto e ha tagliato la rotatoria. Poi, quasi senza frenare, è entrato - letteralmente - nella vetrina che si è trovato davanti. Quindi, ha terminato la propria corsa contro le casse.

Incredibile incidente domenica notte a Milano, dove un'auto - una Nissan Micra con tre giovanissimi a bordo - ha sfondato l'ingresso di un supermercato di via Canonica, zona Chinatown. Teatro dello schianto, avvenuto verso le quattro, è stato il Kathay, uno dei market etnici più grandi della città.

Alla guida della macchina, hanno accertato gli agenti della polizia locale, c'era un diciannovenne con il foglio rosa. Insieme a lui c'erano altri due ragazzi, entrambi ventenni. Il conducente e uno dei passeggeri sono finiti in ospedale - uno in Città Studi, l'altro al San Carlo - dove sono stati entrambi sottoposti all'alcol test, il cui esito non è ancora noto. Le loro condizioni, nonostante lo spavento, non erano preoccupanti e sono stati dimessi poco dopo.

Stando ai rilievi dei ghisa, il ragazzino avrebbe fatto tutto da solo: sarebbe salito su un cordolo dopo avere sbandato e alla fine si sarebbe schiantato contro la vetrina d'ingresso del Kathay.

Ad avere la peggio, inevitabilmente, è stato proprio il locale, che ha subito danni ingenti. "Stiamo facendo di tutto per minimizzare i disagi - ha scritto la direzione in un cartello affisso all'ingresso -. Speriamo di tornare quanto prima alla consueta efficienza".

Foto Monica T. - L'auto nel negozio