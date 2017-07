Incidente via Gioia, auto che trasporta sangue per l’ospedale si schianta e ribalta: sei feriti

Grave incidente domenica pomeriggio in via Melchiorre Gioia a Milano.

Pochi minuti prima delle 18.30, per cause ancora in corso di accertamento, una Lancia Ypsilon e un mezzo di soccorso della Croce bianca di Carugate si sono schiantati tra loro all’incrocio con viale Lunigiana. Dopo l’impatto, violentissimo, l'auto dell'associazione si è ribaltata e ha finito la propria corsa sul tettuccio, accanto ai semafori.

Incidente in via Gioia: auto medica ribaltata

Nello schianto, stando alle primissime informazioni fornite dalla centrale operativa della polizia locale, sono rimaste ferite sei persone. Tra loro ci sono quattro ragazzini - uno di quattordici, due di tredici e uno di nove anni - e una donna di quaranta, che erano tutti a bordo della Ypsilon, e un uomo di quarantanove, conducente della macchina della Croce bianca.

Sul posto, sono intervenute immediatamente due ambulanze e una seconda auto medica, ma fortunatamente le condizioni dei feriti si sono rivelate meno gravi del previsto e tutti e sei sono finiti all'ospedale Niguarda in codice verde soltanto a scopro precauzionale.

Al lavoro in via Gioia anche vigili del fuoco - che hanno estratto il conducente dall'auto ribaltata - e gli agenti della polizia locale di Milano.

L'auto della Croce bianca, secondo quanto appreso da MilanoToday, trasportava con urgenza sangue da consegnare alla clinica di Città Studi. Lo stesso sangue, dopo lo schianto, è stato prelevato da una Volante della polizia di Stato e portato a destinazione.

Il traffico è andato completamente in tilt su via Gioia e viale Lunigiana, anche per permettere ai "ghisa" di effettuare i rilievi e ricostruire con esattezza le cause e la dinamica dell'incidente.

Incidente in via Gioia: il precedente

Non è la prima volta che via Gioia diventa teatro di incidenti che coinvolgono mezzi di soccorso.

A febbraio del 2016, all’incrocio con viale della Liberazione, un’ambulanza della Croce verde Apm si era ribaltata dopo essersi scontrata con una Toyota guidata da un giovane. L’ambulanza, in quel caso, viaggiava in emergenza verso il vicino Fatebenefratelli: quattro persone erano rimaste ferite.