Incidente sulla Statale, auto medica sbanda e finisce fuori strada: due persone ferite. Foto

Mattina di paura quella di domenica sulla Strada statale 36. Pochi minuti dopo le 7, per cause ancora da accertare, un'auto medica è finita fuori strada ed è rimasta in bilico tra una piccola scarpata e il guardrail.

Teatro dello schianto è stato il tratto di strada immediatamente successivo alla rampa d'accesso di Briosco, in Brianza, in direzione Nord.

Stando a quanto riferito dai vigili del fuoco, una delle persone a bordo - il passeggero - è rimasto incastrato nel veicolo, tanto che sono dovuti intervenire gli stessi pompieri del comando di Milano per liberarlo.

Fortunatamente le condizioni dei feriti - una ragazza di diciotto anni e un ragazzo di ventotto - non destano preoccupazioni: uno di loro è stato trasportato in codice verde all'ospedale di Desio e l'altro, anche lui in verde, a Carate Brianza.

Sulla Statale, per tutti gli accertamenti del caso, è intervenuta la Polstrada di Milano. Non è chiaro, ad ora, se l'auto medica fosse in servizio né se fosse in emergenza. Non è escluso che il guidatore abbia perso il controllo dell'auto a causa dell'asfalto reso viscido dalle piogge delle ultime ore.