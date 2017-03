Incidente stradale sulla Paullese: motociclista in ospedale con l'elicottero

Brutto incidente stradale sulla Statale Paullese nel pomeriggio di domenica 19 marzo, all'altezza di San Donato Milanese.

Intorno alle quattro e mezza, un'auto ed una moto si sono scontrate. Il motociclista, un italiano di 42 anni, è subito apparso in gravi condizioni: i sanitari del 118 sono intervenuti con un'ambulanza ed anche con l'elicottero, con il quale il ferito è stato trasportato al Niguarda di Milano.

Il 42enne, secondo quanto riferisce Areu (Azienda regionale emergenza urgenza), è in prognosi riservata ma non in pericolo di vita. Sul posto, per i rilievi, sono intervenuti i vigili urbani e i carabinieri di San Donato Milanese. Secondo quanto riferito, sembrerebbe che il motociclista abbia perso il controllo della moto e sia andato a finire contro la vettura.