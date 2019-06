Incidente stradale in piazzale Lugano, schianto tra un'auto e una moto. Donna grave in ospedale

Spaventoso incidente stradale a Milano, in piazzale Lugano, all'una di pomeriggio di domenica 2 giugno.

Lo schianto è avvenuto tra un'automobile e una motocicletta all'altezza con via Scalvini in direzione Ponte della Ghisolfa. Sul posto si sono precipitati i sanitari del 118 con due ambulanze e due automediche, nonché gli agenti della polizia locale per i rilievi del caso, che al momento sono ancora in corso, ragion per cui non è ancora certa l'esatta dinamica dell'incidente.

Passeggera perde conoscenza

Ad avere la peggio è stata una donna di 30 anni, che era in sella alla moto sul sedile del passeggero. E' stata sbalzata a terra e ha accusato un forte trauma cranico e la frattura di una gamba. Rianimata e intubata sul posto, è stata poi portata al pronto soccorso del Niguarda in codice rosso.

Meno gravi le condizioni del conducente della moto, un giovane di 22 anni, trasportato dai sanitari al Policlinico in codice giallo.