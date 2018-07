Incidente stradale a Rosate: schianto con un'auto, motociclista gravissimo

Grave incidente stradale a Rosate, in provincia di Milano, nel pomeriggio di martedì 24 luglio.

Ad avere la peggio è stato un motociclista di 53 anni, soccorso dai sanitari del 118 e trasportato d'urgenza con l'elicottero al Niguarda di Milano in codice rosso e in prognosi riservata.

Lo schianto è avvenuto alle 17.53 in via Circonvallazione all'altezza dell'incrocio con via Leopardi. L'uomo in sella alla moto si è scontrato con un'auto. Sul posto, oltre ai sanitari, anche i vigili urbani del Consorzio Fontanili per i rilievi. La dinamica non è al momento nota.