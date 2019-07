Incidente in tangenziale, in moto si schianta con un'auto e vola contro un'altra: è grave

Grave incidente mercoledì pomeriggio sulla tangenziale Ovest di Milano. Verso le 15.50, all'altezza del territorio di Corsico, un ragazzo di ventisei anni che viaggiava a bordo di una motocicletta si è schiantato contro un'auto ed è stato sbalzato dal mezzo, finendo poi contro un secondo veicolo.

Il giovane è stato soccorso da due equipaggi del 118, arrivati con un'ambulanza e un elicottero, ed è poi stato accompagnato all'ospedale San Carlo in codice rosso. Nell'impatto ha riportato diversi traumi su tutto il corpo, ma al momento dell'arrivo in pronto soccorso era sveglio: le sue condizioni sono gravi, ma non dovrebbe essere in pericolo di vita.

Per permettere l'intervento dei soccorritori, la tangenziale è stata chiusa al traffico e si sono formate code di dodici chilometri in direzione sud.

Sulla Ovest hanno operato gli agenti della polizia stradale, che hanno effettuato tutti i rilievi del caso per ricostruire le cause dell'incidente e appurare eventuali responsabilità.