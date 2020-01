Incidente in via San Dionigi a Milano, schianto tra un'auto e una moto: gravissimo 35enne

Grave incidente stradale venerdì pomeriggio in via San Dionigi, in zona Porto di Mare a Milano. Pochi attimi prima delle 14.40, per cause ancora da accertare, un'auto e una moto si sono schiantate tra loro.

Alla guida della macchina c'era una donna di trentanove anni, mentre a bordo del mezzo a due ruote c'era un uomo di trentacinque, che ha avuto la peggio. Il 35enne è stato infatti soccorso dai sanitari del 118, arrivati con due ambulanze e un'auto medica, ed è stato trasportato al Policlinico in codice rosso.

Nell'impatto, molto violento, ha riportato un trauma cranico e un trauma all'addome: le sue condizioni sono molto delicate. Meglio è invece andata alla 39enne, che è finita in codice verde al San Carlo per una contusione al torace.

In via San Dionigi sono intervenuti anche gli agenti della polizia locale, che hanno effettuato tutti i rilievi per ricostruire la dinamica e le cause dell'incidente.