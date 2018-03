Perdono il controllo e finiscono con l'auto dentro il Naviglio Grande: l'incidente a Milano

Il conducente dell'auto per cause ancora da accertare ha perso il controllo della propria Fiat Panda ed ha finito la sua corsa dentro il Naviglio Grande, su via Lodovico il Moro, nei pressi della Parrocchia di San Silvestro, a Milano. Solo per fortuna l'incidente non ha provato gravi conseguenze. E i feriti, due giovani di 21 e 28 anni, sono stati soccorsi dai medici del 118 in codice verde.

Lo schianto, 'spettacolare', è avvenuto alle 5.15 di venerdì. Stando alla prima ricostruzione il ragazzo alla guida ha fatto tutto da solo. Una volta in acqua, i due sono usciti da soli dall'abitacolo e si sono messi in salvo.

Oltre al persone dell'Azienda regionale emergenza urgenza, intervenuto con due ambulanze in codice giallo (poi declassato a verde) che ha trasportato i feriti al San Paolo, sul posto sono arrivati i vigili del fuoco: i sommozzatori dei pompieri, oltre ad autopompa e carro per incidenti per estrarre l'auto dal corso d'acqua.

I ghisa hanno fatto i rilievi e non escludono che i ragazzi potessero essere ubriachi. Sono stati sottoposti ad esami tossicologici il cui esito non è ancora noto. Un'altra ipotesi potrebbe essere l'alta velocità, e anche su questo punto gli agenti della locale stanno facendo le indagini necessarie.