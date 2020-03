Via Novara, schianto tra due auto: gravissimi due 61enni, in fuga gli altri

Gravissimo incidente stradale nella tarda serata di sabato 7 marzo a Milano, in via Novara, intorno a mezzanotte meno venti.

Una Audi, lanciata a forte velocità in direzione fuori Milano, ha impattato con una Bmw con a bordo un uomo e una donna sessantunenni. Secondo i primi riscontri raccolti sul posto, l'Audi sarebbe stata in fuga dopo avere abbandonato un uomo con ferita da arma da fuoco nei pressi del vicino ospedale San Carlo.

Tutto al momento è comunque al condizionale. La polizia scientifica della questura di Milano si sta occupando di approfondire la questione dell'uomo ferito che sarebbe stato abbandonato al San Carlo. Sul posto dell'incidente, invece, due ambulanze, un'automedica, i vigili del fuoco, la polizia e la polizia locale. Al momento dell'arrivo dei soccorsi e delle forze dell'ordine, l'Audi era vuota: gli occupanti (non si sa, al momento, quanti) erano già scappati nei campi limitrofi a via Novara.

La coppia di sessantunenni è stata trasportata all'Humanitas e al Niguarda. Entrambi sono in gravi condizioni, ma preoccupa di più l'uomo.

Auto si schianta contro polizia locale

Un'auto della polizia locale che era stata posizionata all'incrocio con via San Romanello (all'altezza del Bosco in Città) per bloccare il traffico su via Novara è stata "centrata" in pieno da una Opel Agila condotta da un uomo che poi ha dichiarato di non avere visto la pattuglia, nonostante il tratto rettilineo e i lampeggianti accesi con cartelli di segnalazione a terra.

Uno degli agenti di polizia locale era a bordo della pattuglia; a causa della violenza dell'impatto, l'auto della locale si è ribaltata e l'agente si è ferito. Portato al San Paolo, è stato dimesso con 15 giorni di prognosi. E' stato effettuato l'alcol test al conducente della Opel, ma non sono ancora noti i risultati.