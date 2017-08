A4, tamponata e distrutta auto della polizia ferma nella corsia d’emergenza: tre feriti

Si erano appena fermati nella corsia d’emergenza per prestare soccorso ad un automobilista in difficoltà. Non hanno avuto neanche il tempo di scendere dalla macchina, però, perché una seconda auto li ha centrati in pieno.

Grave incidente domenica mattina sull’autostrada A4 tra una Mercedes e una macchina della polizia Stradale, rimaste coinvolte in uno schianto avvenuto verso le nove poco prima dell’uscita di Milano Certosa.

Lì, stando alle prime ricostruzioni, la “Volante” si era fermata a poche decine di metri di distanza da un’auto in panne nella corsia d’emergenza. Dopo pochi secondi, nella stessa corsia è però arrivata un’altra macchina - sembra a velocità molto sostenuta - che non è riuscita a evitare l’impatto con la vettura della polizia.

Nello schianto, molto violento, la parte posteriore del mezzo della Stradale è andato praticamente distrutto. Stessa sorte è toccata al “muso” della Mercedes.

I due poliziotti - un ventottenne e un quarantunenne - e il conducente della macchina - un uomo sui settanta anni - sono tutti finiti in ospedale al Niguarda.

I due agenti hanno riportato un serio trauma cranico e contusioni agli arti e alle costole. Ferite ed escoriazioni anche per l’automobilista. Fortunatamente, nessuno di loro è in gravi condizioni.