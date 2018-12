Incidente di una volante di polizia in via Meda: tre persone ferite

Un'auto della polizia ha avuto un brutto incidente la mattina di giovedì 20 dicembre, per cause da accertare.

Il fatto è avvenuto intorno alle 7. Il mezzo ha perso il controllo andando a sbattere con violenza contro un palo, facendolo cadere. Gravi i danni anche alla parte anteriore della macchina e al motore. Sono rimasti ferite due persone di 26 e 28 anni e una di 62. Non sono in pericolo di vita e uno dei feriti è stato portato per accertamenti al San Paolo.

Sul posto, oltre al personale sanitario di Areu, è giunta anche la polizia locale per i rilievi del caso.