Incidente stradale in A4: un'auto si ribalta dopo tamponamento, lunghe code verso Milano

Traffico bloccato mercoledì mattina sull'autostrada A4 in direzione Milano, tra Trezzo sull'Adda e Cavenago, a causa di un tamponamento avvenuto al chilometro 156, poco dopo l'uscita di Trezzo, intorno alle sette e mezza.

La circolazione automobilistica, in orario di punta, è andata in tilt: Autostrade per l'Italia segnala cinque chilometri di coda a partire da Dalmine, con auto completamente bloccate dopo l'ingresso di Trezzo d'Adda. Sul posto i vigili del fuoco di Milano e i soccorsi del 118 oltre alla polizia stradale di Novate.

Secondo quanto riferito, si è verificato un tamponamento tra due vetture, di cui una si è ribaltata. Lievi, comunque, le ferite occorse ai quattro occupanti delle due auto, tutti uomini tra i 20 e i 31 anni. Nessuno di loro, riferisce Areu (Azienda Regionale Emergenza Urgenza), ha dovuto ricorrere alle cure mediche in ospedale.