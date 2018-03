Milano, incidente nel parcheggio della scuola elementare: auto fa retromarcia e si ribalta

Incredibile incidente martedì pomeriggio in via Carnovali, zona Precotto a Milano. Pochi minuti dopo le 16, per cause ancora da accertare con precisione, una Fiat 500 L si è ribaltata nel parcheggio delle scuole - lì si trovano la materna e l'elementare -, in quel momento affollato per l'uscita dei ragazzini.

Stando a quanto finora ricostruito dagli agenti della polizia locale, sembra che il conducente della macchina - un uomo di quarantasei anni - abbia fatto retromarcia e abbia centrato due macchine. A quel punto, la sua auto si sarebbe ribaltata su un fianco, restando in equilibrio tra il marciapiede e le altre due vetture.

A bordo della 500 si trovavano il 46enne e sua figlia di cinque anni, entrambi portati in salvo dai vigili del fuoco. I due sono stati visitati dai soccorritori del 118 - che ha inviato sul posto quattro ambulanze e un'auto medica -, ma alla fine hanno rifiutato il ricovero in ospedale.

L'auto ribaltata nel parcheggio - Foto Daniele © MilanoToday