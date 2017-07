Incidente stradale a Basiglio sulla provinciale: auto si ribalta e finisce nel fosso

Incidente stradale a Basiglio (Milano) alle tre meno dieci del pomeriggio di domenica 9 luglio, presso la località Cascina Vione lungo la sp 122 (Rozzano-Pieve Emanuele).

Un uomo di 72 anni, alla guida della sua vettura, ha perso il controllo dell'auto, che si è ribaltata finendo in un fosso, asciutto in questo periodo.

Immediati i soccorsi dei sanitari del 118, arrivati con un'ambulanza ed un elicottero. E proprio in elicottero il 72enne è stato trasportato all'Humanitas di Rozzano. E' in codice giallo e non in pericolo di vita.

Sul posto anche i vigili del fuoco, per assistere nelle operazioni, e i carabinieri della Compagnia di Abbiategrasso per i rilievi.