Auto si ribalta più volte: ragazza di 22 anni in fin di vita al San Raffaele

Terribile incidente stradale nella notte tra venerdì e sabato a Milano, all'inizio di via Corelli (zona Ortica). Intorno alle quattro e mezza una Fiat 500 bianca con a bordo un ragazzo e una ragazza di 22 anni e una ragazza di 23 si è più volte ribaltata dopo avere toccato un cordolo in cemento. Indispensabile l'intervento dei vigili del fuoco per liberare la 23enne, rimasta incastrata fra le lamiere.

I sanitari del 118 (intervenuti con tre ambulanze ed un'automedica) l'hanno intubata e poi trasportata in codice rosso al San Raffaele: ha una brutta ferita alla testa ed è arrivata in ospedale in pericolo di vita.

Non preoccupano invece le condizioni del ragazzo e della ragazza che erano con lei: sono stati trasportati al pronto soccorso del Policlinico in codice giallo. La ragazza di 22 anni, che era alla guida dell'auto, è stata sottoposta all'alcol test dalla polizia locale di Milano, intervenuta per i rilievi dell'incidente.