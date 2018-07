Prendono la via contromano e centrano un'altra vettura: grave un ragazzo

Un'Audi A3, contromano in una strada a senso unico, ha bruciato un incrocio centrando un'utilitaria Peugeot che si è ribaltata finendo poi su una vettura anche essa in marcia con a bordo una famiglia.

Il grave incidente è avvenuto tra sabato e domenica notte in via per Bovisio, a Desio, intorno a mezzanotte. Sulla vettura ribaltata, un giovane 18enne che è stato soccorso dal 118 e portato in gravi condizioni all’ospedale di Desio.

Attendere un istante: stiamo caricando il video...

Illesi invece gli occupanti dell’Audi, e la famiglia sull’altra auto. Per loro un grande spavento ma nessuna conseguenza. Per soccorrere il ragazzo nell’auto ribaltata sono dovuti intervenire i Vigili del fuoco insieme a due ambulanze e un'automedica inviate dalla centrale operativa del 118. Per i rilievi del sinistro procedono i carabinieri di Desio.

Nelle stesse ore a Milano, in viale Cassala, una coppia veniva ferita in uno schianto tra auto e moto.