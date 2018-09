Incidente sulla Provinciale, finisce fuori strada con l'auto e si ribalta in un campo: un ferito

Incidente martedì pomeriggio sulla provinciale 179. Alle 14.20, per cause ancora in corso d'accertamento, una Fiat Seicento che percorreva la "Villa Fornaci - Trezzo" è uscita di strada e si è ribaltata in un campo accanto alla carreggiata fermandosi sulla rete che delimita il giardino di una villetta privata dopo aver abbattuto un paletto della segnaletica stradale.

Lo schianto, che non avrebbe coinvolto nessun'altra macchina, è avvenuto nel territorio comunale di Masate, proprio di fronte al distributore di benzina Ip.

Alla guida della Seicento, stando alle prime informazioni raccolte, c'era un ragazzo di ventitré anni, uscito dalla vettura con l'aiuto dei vigili del fuoco del comando provinciale di Milano. Il giovane, visitato sul posto dall'equipaggio di un'ambulanza del 118, è stato poi accompagnato in ospedale in codice verde: le sue condizioni, fortunatamente, non destano preoccupazione.

Sulla Provinciale sono intervenuti anche gli agenti della polizia locale di Masate, che hanno effettuato tutti i rilievi del caso per ricostruire la dinamica dell'incidente.