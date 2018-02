Incidente stradale in via Plinio: auto ribaltata, conducente in ospedale

Pauroso schianto in via Plinio nella mattinata del 10 febbraio, all'angolo con via Amedeo d'Aosta. Erano le undici e un quarto quando un 50enne, alla guida della propria automobile, ha perso il controllo della vettura.

L'auto si è ribaltata. Sul posto sono arrivati i sanitari del 118 con un'ambulanza per le cure del caso. L'uomo è stato poi trasportato in codice verde al pronto soccorso del Fatebenefratelli: non è in gravi condizioni. Lo riferisce l'Areu (Azienda regionale emergenza urgenza).

Sul posto anche la polizia, i vigili del fuoco e la polizia locale: a quest'ultima è affidato il compito di ricostruire l'esatta dinamica dell'incidente stradale e le ragioni per cui l'auto guidata dal 50enne si è ribaltata.