Via d'Alviano: auto si ribalta, donna e ragazzo finiscono in ospedale

Brutto incidente stradale a Milano nella tarda mattinata di lunedì 28 maggio. E' successo in via Bartolomeo d'Alviano all'altezza del civico 69 intorno alle dodici e un quarto.

Sul posto i vigili del fuoco e la polizia locale oltre ai sanitari del 118 con due ambulanze. Due i feriti: una donna di 40 anni e un ragazzo di 19. Sono stati entrambi portati in ospedale, al Niguarda in codice giallo e al San Carlo in codice verde.

La polizia locale è allo studio della dinamica per capire come la vettura sia andata fuori strada.