Due auto si schiantano e una si ribalta in via Palizzi: 5 feriti, tra loro un bimbo di un anno

Incidente mercoledì mattina in via Palizzi, zona Certosa a Milano. Alle 10.30, per cause ancora in corso di accertamento, un'auto si è ribaltata ed è rimasta in equilibrio su un lato dopo essersi schiantata con una seconda vettura all'incrocio con via Mario del Monaco.

Nonostante la grande paura - i soccorsi sono stati preallertati in codice rosso -, fortunatamente nessuno è rimasto ferito in maniera grave. I paramedici del 118, intervenuti con due ambulanze e un'auto medica, hanno visitato e medicato un bimbo di 1 anno, una ragazzina di 17, due donne di 33 e un giovane di 24, ma le condizioni di nessuno di loro destano preoccupazione.

In via Palizzi, oltre ai vigili del fuoco, sono arrivati anche gli agenti della polizia locale, che hanno effettuato i rilievi del caso e hanno gestito il traffico, fortemente rallentato a causa dell'incidente.