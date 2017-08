Incidente in viale Abruzzi: auto ribaltata, due feriti

Una violenta carambola (negli stessi istanti in cui due auto si schiantavano in via Sammartini) ha coinvolto due macchine nel pomeriggio di giovedì 17 agosto in viale Abruzzi, all'angolo con via Donatello.

Coinvolte una Mercedes Classe A e un'utilitaria che, a causa del violento scontro, si è ribaltata, finendo la propria corsa sul marciapiede al lato della carreggiata. Chi era al volante è rimasto all'interno senza la possibiltà di uscire con rapidità. Sono stati danneggiati un semaforo e un panetto di cemento.

Sul posto, allertati dai passanti, sono subito giunti i soccorritori del 118 (due ambulanze e un'automedica) e i vigili del fuoco di Milano, che hanno tagliato le lamiere estraendo i feriti. Sono state portate in ospedale due persone, un uomo di 36 anni e una donna di 59 anni.

I vigili stanno ora ricostruendo la dinamica dell'accaduto, probabilmente dovuto a una mancata precedenza complice la velocità non bassa. I feriti sono stati portati in Città Studi e al Policlinico. Le loro condizioni sono meritevoli di attenzione ma, fortunatamente, non sono in pericolo di vita.