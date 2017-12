Incidente stradale a Milano: auto si ribalta in viale Scarampo

Incidente stradale in viale Scarampo (zona Fiera-Portello) nel tardo pomeriggio di domenica 24 dicembre.

Coinvolta una Peugeot bianca che si è ribaltata intorno alle sei e mezza per cause in via di definizione da parte della polizia locale, intervenuta sul posto insieme ai vigili del fuoco di Milano Messina e a un'ambulanza per soccorrere il guidatore, un uomo di 80 anni che si è lievemente ferito e che non ha avuto bisogno di essere portato al pronto soccorso.