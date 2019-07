Incidente tra due auto, una si ribalta e il conducente esce dal bagagliaio

Pauroso ribaltamento a Legnano per un incidente tra due auto. L'impatto nel pomeriggio di lunedì, verso le 12, nei pressi della rotonda tra via Fabio Filzi e via Resegone. Tre le persone coinvolte nello schianto, tra cui il conducente del veicolo capovolto su un lato, che è riuscito a liberarsi dalla macchina uscendo dal bagagliaio. Sul posto vigili del fuoco, 118 e polizia locale.

(118, vigili del fuoco e polizia locale sul posto, foto Facebook/Sei di Legnano Se/Renato Cortesi)

A prestare i primi soccorsi i clienti del locale davanti al quale è avvenuto l'impatto, che hanno anche portato delle sedie per tenere aperte le portiere dell'auto ribaltata. I tre feriti, fortunatamente, nonostante il forte spavento hanno riportato soltanto traumi lievi: l'ambulanza e l'automedica dell'Azienda regionale emergenza urgenza, partite in codice rosso, non hanno trasportato nessuno di loro in ospedale. Pompieri e agenti della locale hanno messo in sicurezza i veicoli ed effettuato i rilievi per ricostruitre la dinamica dell'incidente.