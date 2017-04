Incidente stradale a Baggio: uomo in scooter ferito

Paura a Milano, nella serata di martedì 11 aprile, per un incidente tra un'auto ed uno scooter.

Lo schianto in via Anselmo da Baggio, nell'omonimo quartiere della periferia ovest meneghina, intorno alle dieci e mezza.

Sul posto la polizia locale, i vigili del fuoco e i mezzi del soccorso del 118 con un'ambulanza della Croce Rossa di Settimo Milanese ed un'automedica.

Ad avere la peggio è stato il ragazzo in scooter, che ha perso il casco nell'impatto. I sanitari hanno deciso di portarlo all'Humanitas di Rozzano per verificare il suo stato: alla fine è risultato meno grave di quanto si temesse ed è stato dimesso in codice giallo per le ferite ad una gamba riportate.