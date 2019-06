Incidente stradale in viale Piceno: auto svolta e si schianta con due scooter

Brutto incidente stradale a Milano nel pomeriggio di venerdì 7 giugno, intorno alle cinque meno dieci. A schiantarsi sono state un'auto e due scooter in transito nella corsia preferenziale di viale Piceno, zona est della città.

Secondo le prime informazioni raccolte sul posto, lo scontro sarebbe dovuto a una svolta a sinistra da parte della vettura, che procedeva lungo viale Piceno, verso via Marcora. E' comunque presente la polizia locale per valutare l'esatta dinamica ed effettuare tutti i rilievi del caso.

I due scooteristi in ospedale

Sono intervenuti anche i sanitari del 118 con due ambulanze ed un'automedica, allertati in codice rosso per soccorrere i due scooteristi, un 60enne e un 47enne, che però di fatto sono apparsi meno gravi di quanto temuto. In particolare il 60enne è stato poi trasportato al Niguarda in codice giallo con la frattura della tibia e del ginocchio, mentre il 47enne è stato portato al Policlinico in codice verde.