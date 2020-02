Perde il controllo dell'auto ed entra letteralmente nel supermarket sfondando tutto

Sbaglia manovra. E sfonda, letteralmente, gli scaffali del supermercato. Rischiando di travolgere tutto e tutti.

Il fatto è avvenuto qualche ora fa a Cadegliano Viconago (Varese) lungo la statale 233. Lo segnalano i vigili del fuoco di Luino che sono intervenuti sul posto per sgomberare l'area e mettere in sicurezza la vettura.

Per cause da accertare, infatti, il conducente di un’autovettura utilitaria Opel ha sfondato le vetrate di un supermercato DiPiù e ha percorso alcuni metri tra gli scaffali. I pompieri intervenuti con un’autopompa hanno messo in sicurezza l’area e collaborato con il personale sanitario per soccorrere un ferito, un uomo di 60 anni. Contusa anche una donna di 73, ma le sue condizioni non destano particolare preoccupazione.

I carabinieri, ora, stanno ricostruendo la dinamica del sinistro anche grazie all'ausilio delle telecamere di videosorveglianza. Il conducente potrebbe essere stato colpito da un malore.