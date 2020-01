Incidente stradale tra un tram e un'auto: donna in ospedale, circolazione bloccata

Incidente stradale in via Bramante, più o meno all'altezza con via Paolo Sarpi, tra un'automobile e un tram di Atm nel primo pomeriggio di sabato 25 gennaio. Lo schianto è avvenuto intorno alle due meno dieci. Sul posto i vigili urbani milanesi e i tecnici dell'azienda di trasporti per la dinamica, oltre a due ambulanze inviate dall'Areu (Azienda regionale emergenza urgenza).

Ignota al momento la dinamica: si sa, però, che l'automobile (che procedeva dietro al tram) ha tamponato il mezzo di trasporto. Inevitabile l'interruzione della circolazione tramviaria per le linee 12 e 14. A partire dalle due di pomeriggio, le linee sono state deviate tra via Legnano e via Cenisio in entrambe le direzioni.

I sanitari del 118 hanno soccorso una donna di 73 anni e l'hanno trasportata al pronto soccorso del Fatebenefratelli in codice verde per medicare le ferite riportate. Verso le tre e mezza del pomeriggio via Bramante è stata sgomberata e i tram delle linee 12 e 14 hanno potuto gradualmente riprendere il percorso regolare.