Auto sfonda guardrail, cade sui binari e viene travolta da un treno: cinque ragazzini feriti

Incredibile incidente tra un treno e un’auto mercoledì sera a Cucciago, nel Comasco.

Verso le 23, per cause ancora in corso di accertamento, una Bmw serie 1 con a bordo cinque ragazzi - tutti tra i diciassette e i venti anni - ha sfondato il guardrail del viadotto che corre sopra la ferrovia ed è letteralmente precipitata sui binari della linea Milano-Como-Chiasso.

Incidente a Cucciago tra auto e treno

I cinque occupanti della macchina, fortunatamente, sono riusciti subito ad uscire dalla vettura, che pochi minuti dopo è stata travolta e spazzata via da un treno sopraggiunto a tutta velocità.

Sul posto sono immediatamente intervenuti vigili del fuoco, carabinieri e mezzi di soccorso del 118. I cinque, nonostante il grandissimo spavento, se la sono cavata con qualche ferita: due di loro hanno fratture agli arti superiori e gli altri tre hanno riportato contusioni ed escoriazioni.

Le vittime sono tutte state accompagnate tra gli ospedali di Como e Cantù, ma nessuno di loro è in pericolo di vita.