Incidente in autostrada, tragedia sfiorata: auto schiacciata da una ruspa caduta dal camion

Un pick-up schiacciato da una ruspa in mezzo allo svincolo autostradale. E il conducente dell'auto, una Nissan Navara, è rimasto miracolosamente illeso. Tragedia sfiorata alle porte di Milano sullo svincolo tra l'Autostrada A8 e la A4 nella mattinata di mercoledì 4 settembre.

Tutto è accaduto intorno alle 11.40, come riportato dall'azienda regionale di emergenza urgenza. Secondo una prima ricostruzione della polizia stradale di Novate, interpellata da MilanoToday, sembra che un escavatore trasportato da un camion abbia impattato contro il cavalcavia e in seguito all'urto sia caduto dal mezzo pesante piombando sull'auto. Fortunatamente l'incidente non ha causato nessun ferito grave: solo un uomo di 35 anni, conducente del pick-up, è stato accompagnato al pronto soccorso dell'ospedale Sacco per accertamenti.

Incidente sullo svincilo tra A8 e A4: traffico in tilt

Per permettere le operazioni di rimozione del mezzo società Autostrade ha chiuso al traffico il Nodo A8/A4 verso Brescia, sul posto sono intervenuti i vigili del fuoco del comando provinciale di Milano con quattro mezzi e gli agenti della polstrada. Secondo quanto riferito dalla centrale operativa dei pompieri di via Messina il cavalcavia non ha subito danni strutturali.