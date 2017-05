Incidente tra un taxi e un filobus della linea 90: traffico in tilt intorno a piazzale Loreto

Mattinata difficile, quella di venerdì per il traffico di Milano. Da una parte la sospensione della circolazione sulla metropolitana M3, linea gialla, a causa dell'introduzione di un cane in galleria e dall'altra un incidente, per fortuna senza gravi conseguenze, tra un filobus della linea 90 e un taxi.

Poco prima delle otto all'altezza di piazzale Argentina, in corso Buenos Aires i due mezzi di trasporto pubblico si sono scontrati. Ad avere la peggio, per quanto riporta l'Azienda regionale emergenza urgenza intervenuta con due ambulanze sono state quattro persone.

Tutti - tre uomini di ventidue, trentaquattro e quarantacinque anni e una donna di settantuno - feriti lievi. Alcuni sono stati medicati sul posto e altri sono stati trasportati all'ospedale Fatebenefratelli e alla Clinica Città Studi. La polizia locale ha fatto i rilievi ma la dinamica non è ancora nota.