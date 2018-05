Incidente stradale in viale Ca' Granda: anziana investita da un autobus

Grave incidente nella mattinata di martedì 15 maggio in viale Ca' Granda, a Milano. Intorno alle dodici meno venti, una donna di 73 anni che attraversava la strada è stata investita da un bus Atm, all'incrocio con viale Suzzani.

Sul posto un'automedica ed un'ambulanza del 118. La donna è apparsa subito in gravi condizioni ma poi l'allarme si è ridimensionato ed è stata trasportata in codice giallo al vicino ospedale Niguarda. Ferito nell'incidente anche un uomo di 46 anni, trasportato in codice verde all'ospedale di Cinisello Balsamo.

Presente sul posto anche la polizia locale per i rilievi dell'incidente e per dirigere il traffico lungo le due arterie, che è subito "impazzito".